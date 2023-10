سياسيون بينهم المرزوقي يضربون عن الطعام تضامنا مع المعتقلين السياسيين بتونس

قالت حركة النهضة التونسية إن 20 شخصية سياسية تخوض إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين في السجون، فيما قرر قاضي التحقيق الإفراج عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قضية "التآمر" وإبقائه معتقلا على ذمة قضية أخرى.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت خوضها "معركة الأمعاء الخاوية" الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام والمعارض المصري أيمن نور.

وقال عبد السلام في حسابه على منصة "إكس" إنه "سيبدأ اليوم إضرابا عن الطعام لـ3 أيام متتالية، تضامنا مع معتقلي الرأي في تونس من السياسيين والمدونين والناشطين الحقوقيين المحتجزين ظلما في سجون الانقلاب".

وتابع وزير الخارجية الأسبق بالقول إن الإضراب عن الطعام يأتي أيضا "احتجاجا على استخدام القضاء لأغراض شخصية، وللمطالبة باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في بلادنا وتخفيف الصعوبات التي يواجهها شعبنا".

Today, I will be going on hunger strike for 3 consecutive days, in solidarity with prisoners of conscience in Tunisia, politicians, bloggers, human rights activists, all unjustly incarcerated in coup jails; in protest against the use of the judiciary for personal ends; and… pic.twitter.com/RbbGKaiyxY

— Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) October 3, 2023