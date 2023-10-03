تركيا توقف عشرات المشتبه فيهم بعد تفجير أنقرة

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص في أنحاء البلاد الليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، بعدما أعلن الحزب مسؤوليته عن هجوم استهدف مجمعا أمنيا وسط أنقرة قبل يومين.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا -على منصة "إكس"- اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن أوقفت 67 "عضوا في منظمات إرهابية" في 16 محافظة، مشيرا إلى أن 466 عملية نُفذت ضد "وحدات استخبارات" تابعة لحزب العمال في أنحاء البلاد.

ونفذت السلطات التركية مداهمات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها أغلبية من الأكراد، بعد هجوم الأحد الماضي الذي استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه (وسط أنقرة) قرب مبنى البرلمان.

ونفّذ الهجوم شخصان قام أحدهما بتفجير نفسه في حين أردت الآخر قوات الشرطة التي أصيب اثنان من عناصرها بجروح.

ونفذت تركيا في أعقاب الهجوم ضربات جوية على أهداف لمسلحين شمالي العراق واعتقلت مشتبها فيهم بإسطنبول.