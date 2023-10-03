ترامب بجلسات اليوم الثاني لمحاكمته: اتهاماتكم مفبركة

حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء جلسات اليوم الثاني للمحاكمة في محكمة نيويورك العليا ضمن القضية المرفوعة ضده من المدعية العامة في الولاية.

ولدى وصوله إلى المحكمة وصف ترامب الاتهامات ضده بالمفبركة والمضللة، ودعا إلى وضع حد للقضية.

وتتهم المدعية ترامب ونجليه إريك ودونالد ومسؤولين في شركته بالتحايل بالسجلات المالية المقدمة لعدد من البنوك وشركات التأمين، من خلال تضخيم ثروته للحصول على امتيازات بطريقة تخالف القانون وفق المدعية.

وستواصل المحكمة في اليوم الثاني الاستماع إلى شهادة دونالد بيندر المحاسب السابق في شركة كانت تعد الحسابات المالية لشركة ترامب.

وبعد جلسة الأمس، قال ترامب للصحفيين أمام مبنى المحكمة، إن المحاكمة "مهزلة"، وإن القاضي المكلف بها "وغد".

وشكّك ترامب في جدية القضية معدّا أن ما يجري معه هو "أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم"، على حد قوله.

وأضاف أن "الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي، هو القضاء عليّ ومنعي من خوض الانتخابات.. انتظَروا حتى انطلاق حملتي الانتخابية، وبدؤوا بتحريك الملفات ضدي".

ورأى محامي ترامب أن "القضية ليست إلا تدخلا في الانتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن "الديمقراطيين يعرفون أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق كبير"، على حد قوله.