قتيلان وجرحى بإطلاق نار في مركز تجاري في تايلند

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون -إصابة 5 منهم خطيرة- بإطلاق نار في مركز تجاري في قلب العاصمة التايلندية بانكوك.

وقالت الشرطة إنه ألقي القبض على مشتبه فيه بعد أقل من ساعة من الإبلاغ عن إطلاق النار في المركز التجاري في بانكوك، حيث أكدت أن المشبه فيه فتى يبلغ من العمر 14 عاما.

وأكدت الشرطة أن المشتبه فيه ارتدى ملابس سوداء وقبعة عليها علم الولايات المتحدة، وأقدم رجلان من الشرطة مع سلاح على اعتقال المهاجم المزعوم في متجر للأثاث، حسب لقطات بثتها وسائل إعلام في تايلند.

ويأتي إطلاق النار قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لأحد أكثر الأيام دموية في تاريخ تايلند الحديث، عندما أقدم رجل شرطة سابق مسلح بسكين ومسدس بمهاجمة حضانة، فقتل 36 شخصا -بينهم 24 طفلا- في واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعي في تاريخ البلاد.

وفي عام 2017، كان في تايلند نحو 10 ملايين قطعة سلاح ناري، نصفها تقريبا (4 ملايين) غير مسجل لدى السلطات، حسب برنامج مسح الأسلحة الصغيرة السويسري.

وفي فبراير/شباط 2020، قتل 29 شخصا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في شمال شرقي البلاد.