بالفيديو.. عناصر من الشرطة الهندية تردد شعارات هندوسية أثناء الاعتداء على مسجد

أثارت شرطة مدينة غوبالغانج بولاية بيهار الهندية جدلا واستنكارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ترديد عناصر منتمين لها شعارات هندوسية، تزامنا مع رشق موكب هندوسي مسجدا في المدينة بالحجارة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحادثة التي تخللها رشق عدد من الهندوس المشاركين في موكب ديني مسجدا بمنطقة هاثوا بالحجارة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فقد اندلع اشتباكٌ بين المسلمين والهندوس أثناء مرور الموكب الهندوسي بمحاذاة المسجد، وتخلل هذا الاشتباك التراشق بالحجارة.

وأظهرت الفيديوهات وجود رجال الشرطة في المنطقة للسيطرة على الوضع، إلا أن عددا منهم شارك في الموكب الهندوسي وردّد شعاراتٍ هندوسية عبر الميكروفون، في سلوك اعتُبر مؤجّجا للاعتداء على المسجد والمسلمين.

This is from Hathua, Gopalganj, Bihar. Hindutva extremists vandalized a mosque during a religious procession, and Bihar Police officials can be seen raising Hindu Religious slogans in the same procession. pic.twitter.com/95R1cYaBNA — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) October 2, 2023

وقال الناشط الهندي كاشف أرسلان، تعليقا على هذا الموقف: "أثناء مرورهم بالقرب من المسجد، بدأ رجال الشرطة بالهتاف بالشعارات كما لو كانوا كتيبة هندوسية، في حين أن وظيفتهم حفظ السلام، إلا أنهم بدؤوا بإثارة الضجة".

وأضاف: "عندما شاهدوا حماية الشرطة، تحمس الهندوس المشاركون في الموكب وهاجموا المسجد. وبما أنهم كانوا يعرفون بالفعل أن الشرطة كانت معهم، ظلت الشرطة تراقب كل هذا بصمت".

Statement by police regarding sloganeering by officials . I think @ShashiTharoor should ask Bihar Police that why cops didn’t shout "Jai Hind, Jai Bharat or Inquilab Zindabad or Jai Samvidhan" type slogans??https://t.co/3rMIpDBjFM — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) October 2, 2023

من جانبها، أصدرت الشرطة بيانا أكدت فيه أنه "من غير المناسب" ترديد شعارات دينية من قبل أفراد الشرطة، وأنها باشرت تحقيقا في الأمر.

وأفادت الشرطة، في بيانها، بأن "بعض الأشخاص" من الجانبين أصيبوا بجراح نتيجة التراشق بالحجارة، وأنها اعتقلت نحو 20 شخصا من راشقي الحجارة.