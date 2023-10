بالفيديو.. عناصر من الشرطة الهندية تردد شعارات هندوسية أثناء الاعتداء على مسجد

أثارت شرطة مدينة غوبالغانج بولاية بيهار الهندية جدلا واستنكارا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ترديد عناصر منتمين لها شعارات هندوسية، تزامنا مع رشق موكب هندوسي مسجدا في المدينة بالحجارة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحادثة التي تخللها رشق عدد من الهندوس المشاركين في موكب ديني مسجدا بمنطقة هاثوا بالحجارة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فقد اندلع اشتباكٌ بين المسلمين والهندوس أثناء مرور الموكب الهندوسي بمحاذاة المسجد، وتخلل هذا الاشتباك التراشق بالحجارة.

وأظهرت الفيديوهات وجود رجال الشرطة في المنطقة للسيطرة على الوضع، إلا أن عددا منهم شارك في الموكب الهندوسي وردّد شعاراتٍ هندوسية عبر الميكروفون، في سلوك اعتُبر مؤجّجا للاعتداء على المسجد والمسلمين.

This is from Hathua, Gopalganj, Bihar.

Hindutva extremists vandalized a mosque during a religious procession, and Bihar Police officials can be seen raising Hindu Religious slogans in the same procession. pic.twitter.com/95R1cYaBNA

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) October 2, 2023