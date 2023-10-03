العراق يشيد مجددا بنتائج الاتفاق الأمني مع إيران

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي -الاثنين- إن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991.

وأكد الأعرجي "أهمية التنسيق العالي بين البلدين"، وشدد على أن النتائج المحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحدث منذ عام 1991.

وترأس الأعرجي الجانب العراقي في اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران.

وأكد "أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران، ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار".

وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على "مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي تم إخلاؤها جميعا".

وأوضح أنه تم نزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية في كردستان وتم إخلاء مناطقها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية العراقية ووضعت بعيدا عن الحدود.

وقالت الحكومة العراقية في وقت سابق إن أفراد هذه المجموعات سيُعتبرون لاجئين، وفق ضوابط مفوضية اللاجئين.

ولفت الأعرجي إلى أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها.

استمرار التنسيق

وشدد المسؤول العراقي على أهمية "إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي في ما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم".

وقال الأعرجي إنه تم خلال الاجتماع المشترك مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني على أرض الواقع.

وكانت إيران قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح مجموعات معارضة مناوئة لطهران، ونقلها من إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، على أن يتم ذلك بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر أن القوات الإيرانية دأبت بين الحين والآخر على قصف مواقع لقوات المعارضة الإيرانية التي تتحصن في مواقع لها في محافظتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، مما تسبب في وقوع خسائر بين صفوف المدنيين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده شددت مرارا على أنها لن تتسامح مع أي طرف بشأن أمن حدودها، وتعهد بمتابعة الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق بالكامل.

ونقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية أن وفدا تقييميا إيرانيا زار العراق من أجل التقييم الميداني الدقيق لمدى تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع العراق.