الشرطة الهندية تدهم منازل صحفيين وناشطين

دهمت الشرطة الهندية منازل 8 صحفيين وناشطين على الأقل -اليوم الثلاثاء- مما يثير مخاوف من حملة قمع في البلد الذي تشهد فيه حرية الإعلام تراجعا.

وأفادت السلطات الهندية -الثلاثاء- بمداهمة منازل صحفيين وناشطين مرتبطين بموقع "نيوز كليك" باللغة الإنجليزية واعتقالهم، إذ يُتهم الموقع بتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة.

وقالت صحيفة "إنديان إكسبريس"، في وقت سابق اليوم، إن الشرطة اعتقلت مؤسس الموقع ومدير تحريره وصحفيا، وهو ما أكده الموقع الإلكتروني في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس.

من جهتها، قالت الصحفية بالموقع إريتري داس إن الشرطة "اقتحمت منزلي" فجرا، وقامت باستجوابها عن عملها الصحفي وصادرت حاسوبها المحمول وهاتفها وأقراصا صلبة.

كذلك تعرض منزل المؤرخ والناشط سهيل هاشمي للدهم على خلفية ارتباطه بالموقع الإخباري. وأكد هاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الدهم الذي استهدف مقر إقامتي مرتبط بتحقيق يتعلق بموقع نيوز كليك".

وحذرت منظمة "صحفيون بلا حدود" من أن "حرية الصحافة تواجه أزمة" في الهند.

وتراجعت حرية الصحافة في الهند منذ تولي رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه عام 2014، حسب نشطاء حقوقيين ونواب في المعارضة.

ومنذ عام 2014، تراجعت الهند من المركز 140 إلى 161 في مؤشر حرية الصحافة.