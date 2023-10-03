ألمانيا تحتفل بمرور 33 عاما على إعادة توحيد شطريها

تحتفل ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بمرور 33 عاما على إعادة توحيد شطريها بحفل يقام في مدينة هامبورغ، بعد أكثر من 3 عقود على سقوط جدار برلين.

وتحتفل ألمانيا بإعادة التوحيد بعطلة وطنية للاحتفال باليوم الذي انضمت فيه ألمانيا الشرقية الشيوعية إلى ألمانيا الغربية في عام 1990، مما أدى إلى إنشاء دولة ألمانية واحدة لأول مرة منذ عام 1945.

وسيشمل الحفل الرسمي خطابا يلقيه رئيس المحكمة الدستورية الألمانية ستيفان هاربارث أمام جمهور من حوالي 1300 شخص، بما في ذلك القادة السياسيون الوطنيون الرئيسيون ورؤساء وزراء الولايات الـ16.

وقد تم اختيار مدينة هامبورغ لإقامة الاحتفالات هذا العام تحت شعار "فتح الآفاق"، حيث تتولى الولاية رئاسة مجلس الولايات (بوندسرات)، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات مئات الآلاف من الزوار.

وبدأت الاحتفالات بالفعل يوم أمس الاثنين بحفل كبير حول قاعة المدينة وبحيرة ألستر الداخلية، وتسعى المدينة الساحلية بالتعاون مع 400 شريك وجهة فاعلة، لتقديم نفسها على أنها مدينة كبيرة ومتنوعة ومستدامة ومنفتحة على المستقبل خلال برنامج متنوع.