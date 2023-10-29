بكين: الطريق إلى اجتماع شي وبايدن لن يكون سلسا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي -اليوم الأحد- إن الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة لن يكون سلسا، في إشارة إلى اجتماع متوقع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن.

وأضاف وانغ أن الصين وأميركا بحاجة إلى "العودة إلى بالي"، في إشارة إلى آخر اجتماع بين بايدن وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في الجزيرة الإندونيسية الذي عقد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وناقشا خلاله الوضع في تايوان والتنافس بينهما.

وتابع وانغ أن الجانبين أرسلا إشارات إيجابية في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات، مشيرا إلى أنه من المفيد والضروري الحفاظ على الحوار حتى مع وجود اختلافات وتناقضات مختلفة وقضايا يتعين حلها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تصريحات وانغ جاءت بعد اجتماعه مع مسؤولين إستراتيجيين أميركيين في واشنطن، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها منذ 3 أيام.

والتقى وانغ مع بايدن وكبار مساعديه في واشنطن الأيام الماضية، واتفقوا على العمل معا لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الصيني والأميركي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقدة في سان فرانسيسكو نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن التحركات الدبلوماسية بين الجانبين زادت خلال الأشهر الماضية، وجاء معظمها بناء على طلب الولايات المتحدة، بهدف إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة في وقت مبكر من العام الجاري بعد إسقاط واشنطن منطاد تجسس يُقال إن الصين هي من أطلقته.