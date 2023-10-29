نظام ستارلينك للإنترنت.. ما هو؟ وكيف يعمل؟  

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن خدمة الإنترنت عبر نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية ستؤمّن الاتصالات لـ"منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا" في غزة المعزولة عن العالم منذ الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت.

وتعليقا على هذا التصريح قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنهم يقومون باستخدام الوسائل المتاحة لمنع ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت.

لكن، ما هو نظام ستارلينك؟ وكيف يعمل؟

هو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية أنشأتها شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، وصممت لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.

ويتكون نظام ستارلينك من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربطها ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

وتعمل الخدمة من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت.

وأُعدت هذه الخدمة لربط المناطق المنكوبة ومناطق الحروب بالإنترنت، واستفادت منها أوكرانيا خلال الحرب الحالية مع روسيا، وحاليا الخدمة متوفرة لـ40 دولة فقط، ليس من بينها فلسطين.