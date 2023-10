مظاهرات بمدن عربية وعالمية تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة

تواصلت المظاهرات والوقفات في مدن عربية وعالمية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الـ23 مخلفة 8 آلاف شهيد، ونحو 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

فقد شهد المغرب، مظاهرات شعبية في مدن عدة بينها الدار البيضاء ومراكش والناظور وآسفي وبنسليمان دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

كما نظمت مظاهرة بالقرب من القنصلية الفرنسية في مدينة أغادير ردد المشاركون خلالها هتافات تندد بالدعم الغربي والأميركي لإسرائيل وبالصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وشهدت مدن لبنانية، بينها العاصمة بيروت مظاهرات نصرة لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما خرجت وقفات وتظاهرات في عدد من المخيمات في لبنان تناصر المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، شهد عدد من المدن والقرى في الضفة مظاهرات واعتصامات ليلية، رفضا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسرعة إرسال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.

وخرج مئات المواطنين في مظاهرات حاشدة، جابت الشوارع في كل من طوباس وجنين ومخيمها وطولكرم ومخيم شعفاط بالقدس، ومناطق أخرى متفرقة بالضفة الغربية، دعما للمقاومة ونصرة لأهل غزة.

وفي الولايات المتحدة، شهدت العاصمة واشنطن مظاهرة احتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين.

كما انتقد المتظاهرون موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودعمها لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي فرنسا، نظم متظاهرون مسيرة تضامنية مع فلسطين في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، للتنديد بتكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الضحايا.

كما احتشد الآلاف في مسيرات في أنحاء متفرقة بالبلاد أمس السبت، في حين منعت قوة كبيرة من الشرطة مظاهرة في وسط العاصمة باريس.

A Paris, la police tente de nasser tous les petits groupes qui se forment place du Châtelet. Mais de plus en plus de manifestants arrivent et nassent les nasses. pic.twitter.com/27ogoftG1i

