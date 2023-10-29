متظاهرون يقتحمون مطارا بداغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل

قال مراسل الجزيرة إن متظاهرين اقتحموا مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وبدورها قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات في محج قلعة عاصمة الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة، أغلقوا المطار أمام حركة الملاحة الجوية، وذلك بعدما اقتحم عشرات المتظاهرين المطار إثر سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل.

ودخل المتظاهرون المنددين بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، إلى مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين اسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "ار تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت الى المكان.

وبدورها نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الطيران أن جميع الطائرات المتجهة إلى محج قلعة في داغستان تم تحويلها إلى مطارات أخرى.

وفي رد فعل إسرائيلي، قال مكتب رئيس الحكومة إنه يتابع مع وزارة الخارجية ورئاسة الأمن القومي تطورات الأحداث في مقاطعة داغستان بجنوب روسيا، مضيفا أن إسرائيل تتوقع من سلطات تطبيق القانون الروسية الحفاظ على سلامة جميع المواطنين الإسرائيليين واليهود أينما كانوا.

واضاف البيان الإسرائيلي أنه "ينبغي التصرف بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين"، على حد قول البيان.