قصف إسرائيلي بجوار مستشفى القدس بغزة والهلال الأحمر يرفض إخلاءه

قررت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عدم إخلاء مستشفى القدس التابع لها في مدينة غزة، وأكدت تعمد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ مباشرة بجوار المستشفى لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على مغادرته.

وقال الناطق باسم الجمعية رائد النمس "إن قرارنا استمرار العمل بالمستشفى وعدم إخلائه". وأوضحت الجمعية -في بيان- أن غارات الاحتلال ألحقت أضرارا بالغة بأقسام المستشفى، وعرضت الأهالي والمرضى للاختناق.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال -في وقت سابق- إنه تلقى تهديدات من سلطات الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس على الفور، وسط تكرار الإنذارات لمستشفيات القطاع واستهداف مراكز طبية.

وأفاد بأن محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح الأولى غارات إسرائيلية متواصلة أدت إلى تدمير مبان مجاورة في نطاق 50 مترا، مؤكدا رفضه إخلاء المستشفى الذي يستضيف أكثر من 400 مريض أغلبهم من النساء والأطفال ووضعهم خطر.

وناشدت الجمعية المجتمع الدولي إيقاف التهديدات الإسرائيلية ومنع كارثة تستهدف المرضى والنازحين بالمستشفى الذين تجاوز عددهم 14 ألفا وأغلبهم من الأطفال والنساء، ونشر مشاهد من داخل المستشفى بعد قصف محيطه.

كما أظهرت مشاهد مصورة نشرها ناشطون على منصات التواصل لحظة قصف قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس المكتظ بالمصابين والنازحين، إلى جانب تصاعد الدخان وسماع دوي انفجارات في المنطقة المأهولة بمنازل المدنيين أيضا.

وفي السياق، قال مدير مستشفى القدس في غزة بشار مراد إن نحو 14 ألف نازح موجودون داخل المستشفى، في وقت حذرت وزارة الصحة بالقطاع من استهداف المستشفى بعد تعرض محيطه لقصف إسرائيلي في أعقاب تهديدات بإخلائه.

وأكد بشار للجزيرة تلقيهم اتصالات تطالب بإخلاء المستشفى منذ الصباح، وأن القصف الإسرائيلي استهدف برجا سكنيا قرب المستشفى وألحق أضرارا به، مشيرا إلى أن قصف محيط المستشفى يمكن أن يؤدي إلى انفجار داخله بسبب وجود خزانات أكسجين.

من جانبه، حذر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، سلامة معروف، من تكرار مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني التي راح ضحيتها مئات الأشخاص بينهم أطفال.

كما وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تحذيراتها لتجنيب المستشفى أي ضرر، قائلة "نحذر من نوايا الاحتلال المبيتة باستهداف مستشفى القدس بعد تركيزه على قصف محيطه".

دوليا، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن التقارير التي تفيد بوجود تهديدات بإخلاء مستشفى القدس في غزة تثير القلق العميق.

The Israeli occupation forces deliberately continue to launch rockets directly near Al-Quds hospital in #Gaza to force medical staff, displaced individuals, and patients to evacuate the hospital. This has caused significant damage to hospital departments and exposed residents and… pic.twitter.com/Nh3nkeGadp

— PRCS (@PalestineRCS) October 29, 2023