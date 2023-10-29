قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في غريان غرب ليبيا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح، في اشتباكات وصفتها بالعنيفة اندلعت اليوم الأحد، بين مجموعات مسلحة في غريان جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، وأدت إلى إغلاق مداخل المدينة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن غريان للوكالة، إن "اشتباكات اندلعت على نحو مفاجئ بين مجموعات مسلحة داخل المدينة منذ ساعات الصباح الأولى"، موضحة أن هذه الاشتباكات "تسببت في مقتل 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى".

كما نقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى غريان العام، إحصاء 4 قتلى وأكثر من 10 جرحى جراء الاشتباكات. وأضاف المصدر نفسه، "بسبب الاشتباكات التي لا تزال متواصلة لكن بشكل متقطع، فإن مداخل ومخارج غريان أُغلقت، خشية إصابة المارة والمتنقلين من وإلى المدينة" الجبلية، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الليبية.

في المقابل، نقلت وكالة الأناضول عن مدير مستشفى غريان خالد زويط، أن "الاشتباكات خلّفت حتى الآن قتيلين ومصابين اثنين بجروح سطحية".

وأضاف، أن "إدارة المستشفى على تواصل مباشر مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ولجنة الطوارئ بالوزارة، لإحالة التقارير حول الوضع الصحي، وأي احتياجات أخرى قد يطلبها المستشفى في حال استمرت المواجهات المسلحة".

وتشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد، ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب، ومدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.