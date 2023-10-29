القسام: نفذنا عمليتي إنزال خلف خطوط العدو

شهد قطاع غزة عدة اشتباكات، اليوم الأحد، بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال، وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عصر اليوم، إنها تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

فيما قال جيش الاحتلال أنه اشتبك مع مقاتلين في منطقة الشاطئ قرب زيكيم وقال إنه اشتبك في مناطق أخرى لم يحددها.

بيت حانون (إيريز)

وقد أعلنت كتائب القسام أن "مجاهديها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز" جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر بيت حانون (إيريز)، وقالت إنها قصفت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إنه قتل عددا من المسلحين وأصاب عددا آخر، مضيفا أنه نجح في منعهم من التسلل إلى منطقة إيريز بعد أن خرجوا من فتحة نفق في غزة.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن مصادر صحفية إسرائيلية ذكرت أنه "تم قتل 7 مسلحين".

وأشار المراسل إلى أن فصائل المقاومة تسعى للاشتباك مع القوات الإسرائيلية في المنطقة صفر بالسياج الأمني في المناطق التي تحتشد فيها القوات الإسرائيلية وتحاول التوغل داخل غزة.

وأضاف أنه حتى عندما تنجح هذه القوات بالتوغل لبضعة عشرات الأمتار تواجه بضربات من جانب الفصائل الفلسطينية عبر الأنفاق الهجومية التي تحاول أن تسدد ضربات لمؤخرة القوات الإسرائيلية المتوغلة والمتقدمة في داخل قطاع غزة.

وهذا يدلل على أن عملية التسلل كانت نوعية وقريبة من معبر إيريز، وفقا لإلياس كرام، الذي أوضح أن المنطقة التي وقع فيها الاشتباك تم قصفها من قبل طيران الاحتلال بشكل مكثف خلال الأيام الماضية.

ووفقا لموقع المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس فقد خاض مقاتلو القسام اشتباكات ضارية من النقطة صفر، بعدما نفذوا عملية إنزال خلف خطوط الاحتلال في منطقة حاجز إيريز (شمال بيت حانون) شمال قطاع غزة.

وهذه عملية الإنزال الثانية خلف خطوط العدو اليوم، شمال قطاع غزة، وأكدت قناة الأقصى نقلا عن مصادر في القسام اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيريز والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها.

وأشارت كتائب القسام، في بيان لها، أنها "دكت موقع إيريز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة المستهدفة في محيط الموقع".

صفارات الإنذار

وفي مساء اليوم الأحد، عادت كتائب عز الدين القسام لتعلن أنها قصفت قاعدة رعيم العسكرية بدفعة صاروخية.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونيرعام بغلاف غزة.

بيت لاهيا

كما تصدت كتائب القسام، اليوم الأحد، لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وقالت في بلاغ عسكري إن "مجاهديها اشتبكوا مع القوة الصهيونية المتوغلة واستهدفوا آليات العدو بقذائف (الياسين 105) الترادفية وقذائف الهاون"، ونفذوا عمليات قنص.

ووفقا لما أوردته الكتائب فإن مقاتليها باغتوا القوات المتوغلة بعد تسللهم خلف خطوطها واشتبكوا مع قوات العدو.

يذكر أن العمليات البرية التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أيام تركزت في مناطق شمالي قطاع غزة، وتحديدا شمال غرب القطاع قرب بلدة بيت لاهيا.

كما استهدفت كتائب القسام تجمعا لآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.

وأقر الاحتلال بإصابة ضابط بجروح خطيرة بسقوط قذيفة هاون شمال قطاع غزة وإصابة جندي خلال اشتباك مع مقاومين الليلة الماضية.