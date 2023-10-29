وّثق صحفيون ومنصات فلسطينية مشاهد مؤثرة لانتشال الشهداء والجرحى، ومحاولات العثور على ناجين تحت الأنقاض المدمرة جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة في يومها الـ23، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية في القطاع.

وبين تلك المشاهد، ما وثقه صحفي فلسطيني من جهود لانتشال ونقل جثث الشهداء باستخدام أدوات بسيطة، في ظل الأعداد الكبيرة للضحايا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما التقط صحفي فلسطيني مقطع فيديو يظهر قيام عدد من المواطنين بنقل شهيد بعربة يقودها حيوان بسبب النقص الشديد في سيارات الإسعاف فضلا عن أزمة الوقود التي أثرت سلبا على كافة المؤسسات بقطاع غزة.

وبينما وثق ناشط فلسطيني محاولات العثور على ناجين بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الشيخ رضوان شمال القطاع، وثقت مشاهد مصورة تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ مولود في وحدة العناية المركزة بعد إصابة والدته بجراح خطيرة بسبب القصف الإسرائيلي هناك.

وأظهرت مشاهد أخرى وصول عدد من المصابين معظمهم من الأطفال إلى مستشفى الشفاء عقب قصف إسرائيلي عنيف استهدف عددا من المنازل بمناطق مختلفة في القطاع.

كما شارك ناشط مشاهد مؤثرة لتكدس عشرات الشهداء في مستشفى نتيجة قصف الاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 23 على التوالي.

ويعيش القطاع المحاصر هذه اليوميات لأكثر من 3 أسابيع جراء غارات الاحتلال المكثفة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، في ظل وضع "كارثي" فاقمه الحصار وانقطاع الكهرباء والمياه وشح الوقود، وقد دخلت مستشفيات القطاع حالة انهيار بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود جراء القصف الإسرائيلي.