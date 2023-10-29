روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة وزيلينسكي يروج لخطة السلام الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أسقطت 36 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، في حين يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات السلام التي انطلقت أمس السبت في مالطا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر منصة "تلغرام" إنها أحبطت محاولات كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيّرات فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

ولم تكشف الوزارة عما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار أو خسائر بشرية.

كما لم تعلّق السلطات الأوكرانية على الأمر، في وقت زادت فيه هجماتها خلال الأشهر الأخيرة على روسيا في إطار هجومها المضاد البطيء الذي بدأته مطلع يونيو/حزيران الماضي.





اصطدام بمحطة نووية

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس عن اصطدام مسيّرة أوكرانية محمّلة بالمتفجرات بمنشأة لتخزين النفايات النووية في محطة كورسك للطاقة النووية غربي روسيا يوم الخميس الماضي.

وأضافت الوزارة أن الاصطدام أدى إلى تضرر جدران المنشأة، ودعت حكومات الدول الأخرى إلى إدانة ما وصفته بأنه "عمل إرهاب نووي".

وأكدت الوزارة أن كييف لا بد أن تعلم أن أفعالها كان من الممكن أن تتسبب في كارثة نووية واسعة النطاق من شأنها التأثير على كثير من الدول، على حد تعبيرها.





خطط أوكرانيا للسلام

وفي الإطار الدبلوماسي، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستشاري الأمن القومي لأكثر من 60 دولة أمس السبت على وضع نموذج عالمي استنادا إلى صيغة السلام الخاصة به التي تهدف لإنهاء الحرب مع روسيا.

أتى ذلك في الاجتماع الذي تنظمه أوكرانيا في مالطا لمناقشة خطتها للسلام وسط تغيّب روسيا، وبعد محادثات مشابهة جرت في جدة وكوبنهاغن.

وتتضمن خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي اقترحها زيلينسكي، دعوات لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وحماية إمدادات الغذاء والطاقة، والسلامة النووية، والإفراج عن جميع الأسرى.

ولم تصدر قائمة رسمية بأسماء المشاركين في الاجتماع، لكن المسؤولين قالوا إنهم يضمون ممثلين عن دول من أوروبا وأميركا الجنوبية ودول عربية وأفريقية وآسيوية.

من جهة أخرى، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، مضيفا أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب هو جلوس الطرفين للتفاوض.