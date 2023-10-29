الفصائل الفلسطينية تدعو مصر لفتح معبر رفح

دعت الفصائل الفلسطينية مصر إلى فتح معبر رفح البري لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذه من "الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

وفي أعقاب معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الكهرباء والماء والأدوية والوقود عن القطاع المحاصر منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في عام 2006 وسيطرتها على القطاع في 2007.

وقالت الفصائل، في بيان مشترك، "ندعو الأشقاء في جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح فورا لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية".

وقد انتقد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في خطابه أمس السبت الدول العربية التي لم تستطع إدخال شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر.

ويعد معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي لا يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي نظريا كما تقول وكالة الأناضول التي ألمحت إلى أنه يخضع لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي حيث قُصف الجانب الفلسطيني منه عدة مرات، كما أن عملية دخول المساعدات تخضع لتنسيق بين مصر وإسرائيل.

وسعت مصر إلى تبرئة ساحتها من تهمة إعاقة دخول المساعدات إلى غزة واتهمت الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن ذلك، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الإجراءات الإسرائيلية في تفتيش الشاحنات تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ووفقا للخارجية فإن إسرائيل تشترط "تفتيش الشاحنات بمعبر "نتسانا" الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري"، ثم تتوجه الشاحنة بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ذكر أمس أنه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت نحو 500 شاحنة تعبر إلى غزة يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية دخلت 12 شاحنة فقط في المتوسط.