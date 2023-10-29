الدبلوماسيون الإسرائيليون غادروا تركيا لأسباب أمنية

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية -اليوم السبت- أن الدبلوماسيين الإسرائيليين غادروا تركيا منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وجاءت تصريحات المصادر التركية، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي قال فيه إنه أعطى تعليمات بعودة ممثليه الدبلوماسيين في تركيا إلى إسرائيل.

وأكدت المصادر أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا قد غادروا البلاد بالفعل منذ مدة، وفي المذكرة التي أرسلوها إلى الخارجية التركية يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ذكروا أنه في ضوء التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون في السفارة تركيا بدءا من 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت المصادر من الصعب أن نفهم لمن أوعز كوهين بالعودة إلى إسرائيل، لأن الدبلوماسيين الذين ذكرهم في بيانه غادروا بلادنا بالفعل.

وكان الدبلوماسيون الإسرائيليون لدى سفارة تل أبيب في أنقرة، ومن بينهم السفيرة إيريت ليليان، غادروا تركيا يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق السبت، قال كوهين إنه أصدر تعليمات لدبلوماسيي إسرائيل في تركيا بالعودة بهدف إعادة تقييم العلاقات بين البلدين، بعد ما وصفها بالتصريحات الحادة من تركيا.





واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تحضّر لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وأكد أردوغان أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وشدد على أنها دولة احتلال، وما تفعله ليس دفاعا عن النفس، بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي، عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

وجدد أردوغان تأكيده أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

ولليوم الـ23 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على غزة، لتتجاوز حصيلة الشهداء 8 آلاف، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.