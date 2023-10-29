الأكثر دموية بتاريخها.. 45 قتيلا بانفجار منجم في كازاخستان

أفادت السلطات في كازاخستان، اليوم الأحد، بأن 45 شخصا لقوا حتفهم في حريق بمنجم فحم وسط البلاد، ما يجعله الحادث المنجمي الأكثر دموية بتاريخ هذه الدولة الغنية بالموارد الطبيعية والواقعة في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة حالات الطوارئ، في بيان، إن "وجود معدات تنقيب مدمرة وكذلك الحطام في بعض الأماكن يعيق عمليات البحث" عن مفقودين.

وأضافت الوزارة أن المنقذين يبحثون عن عامل مفقود في منطقتين بالمنجم الذي يمتد طوله إلى 4 كيلومترات.

وكانت فرق الإنقاذ حذرت، مساء أمس السبت، من أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة جدا" بسبب نقص التهوية في المنجم والقدرة المنخفضة لأجهزة التنفس في حالات الطوارئ لعمال المنجم، وقوة الانفجار على امتداد كيلومترين.

سلسلة من المآسي

ويضاف هذا الانفجار والحريق -في منجم كوستينكو في كاراغاندا (وسط)- إلى لائحة طويلة من المآسي التي سجلت حتى الآن في مواقع شركة "أرسيلور ميتال" في كازاخستان.

وقد دفع هذا الوضع الحكومة الكازاخية إلى الإعلان عن اتفاق لتأميم الشركة المحلية التابعة لمجموعة الصلب العالمية العملاقة.

وفور الإعلان عن الحادث صباح السبت، أمر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بـ"إنهاء التعاون" مع المجموعة.

وبحضور عائلات الضحايا في كاراغاندا، وصف الرئيس "شركة أرسيلور ميتال" بأنها "أسوأ شركة في تاريخ كازاخستان في مجال التعاون مع الحكومة".

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الكازاخستانية ومجموعة الصلب العملاقة -التي يترأسها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال ومقرها في لوكسمبورغ- عن اتفاق مبدئي "لنقل ملكية الشركة لجمهورية كازاخستان".