الأردن ينفي مجددا نقل أسلحة أميركية إلى إسرائيل

نفى الأردن الأحد -للمرة الثانية- استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأميركي إلى إسرائيل التي تشن عدوانا على غزة أدى لاستشهاد ما يزيد على 8 آلاف فلسطيني.

جاء ذلك في بيان أورده الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول.

وقال المصدر "لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة".

وأضاف أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسمعة القوات المسلحة.





زعزعة الأمن

وطالب البيان الأردني بعدم تداول هذه الشائعات "نظرا لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة ما يزال يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي، لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

يُذكر أن الأردن سبق أن نفى في بيان عسكري نفس الشائعات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.