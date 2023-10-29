استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال خلال مواجهات متفرقة بالضفة

استشهد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي وأصيب 7 آخرون برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات متفرقة في نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.

ففي وقت سابق أمس السبت أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة نابلس، فيما قال أحد قادة المستوطنين إن مطلق النار جندي خارج الخدمة.

وذكرت الوزارة في بيان أن بلال أبو صالح (40 عاما) "استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستعمر في بلدة الساوية" قرب نابلس.

وقال رئيس بلدية الساوية محمود حسن لوكالة الصحافة الفرنسية إن بلال أبو صالح قتل فيما كان يقطف الزيتون مع أفراد من عائلته في أرضهم الواقعة قرب السياج الأمني المحيط بمستوطنة راشليم الإسرائيلية.

كما أصيب 6 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في وقت متأخر مساء السبت خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشبان الستة أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان مخيم عسكر من محاور عدة، وأغلقت المنطقة بشكل كامل.

وكانت مراسلة الجزيرة قالت في وقت سابق إن قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس السبت مخيم عسكر القديم وحي المساكن بالمنطقة الشرقية من نابلس، وأضافت أن اشتباكات دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة تخللها إلقاء عبوات ناسفة.

وأصيب فلسطيني أيضا أمس برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مصادر أمنية أمس السبت قولها إن "وحدات خاصة في جيش الاحتلال (المستعربون) بحماية قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص الحي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد دهم منزله في المخيم وتفتيشه.