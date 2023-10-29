إسرائيل تستدعي السفير الروسي احتجاجا على استقبال وفد حماس

استدعت إسرائيل -اليوم الأحد- السفير الروسي لديها للاحتجاج على استقبال موسكو الأسبوع الماضي وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حركة حماس تبعث برسالة تضفي الشرعية على ما سّمته الإرهاب ضد الإسرائيليين، واصفة الاستدعاء بأنه احتجاج لا توبيخ.

وكانت روسيا أوضحت -الجمعة الماضية- موقفها من دعوة وفد حركة حماس لزيارة موسكو، مشيرة إلى أنها تحافظ على قنوات التواصل مع جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجاء هذا التصريح بعد تعبير إسرائيل عن استيائها لدعوة موسكو لحماس، ووصفها الزيارة بأنها "مؤسفة".

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن وفد حماس التقى ممثلي وزارة الخارجية، لكنهم لم يلتقوا الرئيس فلاديمير بوتين. وأكد بيسكوف أن موسكو ستستمر في حوارها مع إسرائيل.

بدورها، أصدرت السفارة الروسية بإسرائيل -في وقت سابق- بيانا أكدت فيه مجددا الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس، وتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بشكل مكثف لليوم الـ23 مخلفة آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

وكان فيكتوروف قال -الأسبوع الماضي- إن بلاده تجري اتصالات مع حركة حماس لإطلاق الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة إزفستيا الروسية عن فيكتوروف قوله "لدينا اتصالات مع ممثلي حماس، تهدف هذه الاتصالات قبل كل شيء لإنقاذ الرهائن من الأماكن التي هم فيها الآن".

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن موسكو تريد أن تقدم خدمات في قضية الأسرى، لكن إسرائيل لم ترحب بالدور الروسي.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، رأى أبو مرزوق أن روسيا "قدمت خدمة كبيرة للشعب الفلسطيني بعدم توصيف المقاومة بالإرهاب، وبعدم تجريم حركة حماس بسبب نضالها من أجل تحرير شعبها والعودة إلى الوطن".

وكانت حماس ثمنت -منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري- موقف الرئيس الروسي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت في بيان حينها "نثمن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العدوان المتواصل على شعبنا ورفضه حصار غزة وقطع الإمدادات الإغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها" مؤكدة ترحيبها بـ"الجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".