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أمير قطر ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان التطورات بالأراضي الفلسطينية والمنطقة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائهما بالدوحة- من وكالة الأنباء القطرية
أمير قطر (يمين) ورئيس الحكومة اللبنانية ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها (وكالة الأنباء القطرية)
29/10/2023

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأحد في الدوحة- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يقوم بزيارة لدولة قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)