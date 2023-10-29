أمير قطر ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان التطورات بالأراضي الفلسطينية والمنطقة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأحد في الدوحة- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يقوم بزيارة لدولة قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.