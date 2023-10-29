أمير قطر ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان التطورات بالأراضي الفلسطينية والمنطقة
29/10/2023
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -اليوم الأحد في الدوحة- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي يقوم بزيارة لدولة قطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
سمو الأمير يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية#قنا #قطر #لبنانhttps://t.co/tMGKj3dZFu pic.twitter.com/6pT2DKC8si
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 29, 2023
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)