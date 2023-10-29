أبرز تطورات اليوم الـ23 من الحرب الإسرائيلية على غزة
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29/10/2023-|آخر تحديث: 29/10/202311:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)
خلال اليوم الـ23 من عدوانه على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، كما قصف محيط مستشفى القدس في غزة مهددا باستهدافه مباشرة في حال عدم إخلائه، وهو ما رفضه الهلال الأحمر الفلسطيني.
وشهد القطاع عدة اشتباكات، اليوم الأحد، بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال، وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -عصر اليوم- إنها تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.
وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 8005، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، كما استشهد 116 من الفرق الطبية ودمرت 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.
وفي ما يلي أبرز التطورات:
- الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان على غزة.
- مراسلة الجزيرة: اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين بمحيط مخيم عسكر.
- الخارجية القطرية: قطر ستواصل مساهمتها الفعالة لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين ويضمن حلا سياسيا مستداما.
- مراسلة الجزيرة: دوي انفجار شرقي نابلس بعد اقتحام قوات الاحتلال المدينة واشتباكها مع مقاومين.
- كتيبة جنين: تمكنا من إسقاط طائرة مسيرة خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة جنين.
- مراسل الجزيرة: عودة شبكة الاتصالات والإنترنت جزئيا لبعض مناطق غزة.
- مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة.
- إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في اشتباك مع المقاومة شمالي غزة.
- نيويورك تايمز: إسرائيل أوقفت خطط الاجتياح الواسع لغزة.
- الاحتلال اعتقل 1590 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال 3 أسابيع.
- حماس: المقاومة تستبسل في الدفاع عن الأرض.
- منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
- كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
- 8005 شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
- المجلس النرويجي للاجئين: على الولايات المتحدة وأوروبا أن تقول لإسرائيل "أوقفي القصف".
- مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية كثيفة على حيي الزيتون وتل الهوى في قطاع غزة.
- وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان الأوضاع في غزة.
- مراسل الجزيرة: المقاومة الفلسطينية تطلق دفعة صواريخ باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية.
- مراسل الجزيرة: عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال قرب معبر إيريز.
- الإذاعة الإسرائيلية: قتال مستمر بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش في إيريز.
- طائرات الاحتلال تجدد قصف محيط مستشفى القدس في غزة.
- فصائل فلسطينية تدعو مصر لفتح معبر رفح لنقل الجرحى.
- اعتراض 4 صواريخ قرب صفد بالجليل الأعلى.
- إلغاء جلسة برلمانية بتونس لمناقشة قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
- الهلال الأحمر الفلسطيني: لن نخلي مستشفى القدس.
- إسرائيل تستدعي سفير روسيا للاحتجاج على استقبال وفد حماس.
- دوي انفجارات في قاعدتين أميركيتين بسوريا.
المصدر : الجزيرة