أبرز تطورات اليوم الـ23 من الحرب الإسرائيلية على غزة

خلال اليوم الـ23 من عدوانه على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، كما قصف محيط مستشفى القدس في غزة مهددا باستهدافه مباشرة في حال عدم إخلائه، وهو ما رفضه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشهد القطاع عدة اشتباكات، اليوم الأحد، بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال، وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -عصر اليوم- إنها تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 8005، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، كما استشهد 116 من الفرق الطبية ودمرت 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وفي ما يلي أبرز التطورات: