مقتل وإصابة العشرات في حادث تصادم بمصر

لقي 35 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات على طريق "القاهرة – الإسكندرية"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع صحيفة "الأهرام" الرسمية.

وأوضحت صحيفة الأهرام أن الحادث أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين"، ونقلت عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة والإسكان المصرية بنقل 45 مصابا إلى المستشفيات، والدفع بـ20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين إثر حادث مروري كبير على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون، مشيرة إلى أن الحادث جراء اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وعدد من السيارات.

كما أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية مشاهد لاحتراق عدد من السيارات جراء الحادث، وسط صرخات استغاثة ومسارعة أشخاص لمحاولة إطفاء النيران ومساعدة المصابين.

وشهدت مصر حوادث تصادم مماثلة، آخرها حادث مروري وصف بالمروع، وقع على طريق "الخارجة – أسيوط" جنوبي البلاد وأودى بحياة 17 شخصا و29 مصابا، إلى جانب حوادث عدة في قطاع السكك الحديدية للقطارات على مدى سنوات راح ضحيتها المئات بين وفيات وإصابات.