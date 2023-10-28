مقتل وإصابة العشرات في حادث تصادم بمصر

لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في حادث تصادم بين حافلة ركاب وعدد من السيارات على طريق "القاهرة – الإسكندرية"، الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، وفق وزارة الصحة المصرية.

وأوضحت الوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما نُقل 7 آخرون إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتم تقديم الإسعافات لـ3 مصابين في موقع الحادث، مؤكدة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري ومتابعتها للخدمات الإسعافية والعلاجية لهم.

وكانت صحيفة الأهرام أفادت بأن الحادث أسفر عن مصرع 35 شخصا، منهم 18 على الأقل متفحمون، وإصابة أكثر من 53 آخرين، ونقلت عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات.

كما أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون ووسائل إعلام محلية مشاهد لاحتراق عدد من السيارات جراء الحادث، وسط صرخات استغاثة ومسارعة أشخاص لمحاولة إطفاء النيران ومساعدة المصابين.

وشهدت مصر حوادث تصادم مماثلة، آخرها حادث مروري وصف بالمروع، وقع على طريق "الخارجة – أسيوط" جنوبي البلاد وأودى بحياة 17 شخصا و29 مصابا، إلى جانب حوادث عدة في قطاع السكك الحديدية للقطارات على مدى سنوات راح ضحيتها المئات بين وفيات وإصابات.