معزولة عن العالم.. ليلة غير مسبوقة من القصف الإسرائيلي على غزة

أظهرت صور بثتها قناة الجزيرة قصفا عنيفا للطائرات الإسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية في الوقت الذي كان قطاع غزة يغرق في ظلام دامس، وأظهرت صور الجزيرة انفجارات ودخانا يتصاعد في سماء غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وتتعرض مناطق عدة من القطاع لقصف عنيف، حيث شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات وصفت بأنها "الأعنف" على الإطلاق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وبينما أعلن الاحتلال توسيع عملياته البرية بدءا من ليلة السبت أقدم على قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت بالكامل، فيما تدور اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي قطاع غزة.