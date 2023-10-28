مشاهد مؤثرة للبحث عن ناجين بين الأنقاض والركام في غزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية لمحاولات رجال الدفاع المدني ومواطنين فلسطينيين في غزة البحث عن ناجين بين حطام مبان سكنية انهارت على رؤوس ساكنيها بسبب القصف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين.

ومن بين الركام تتعالى تساؤلات "مين ظل عايش من أهلي؟ وين خواتي؟".

وبعد جهود بحث مضنية وبأدوات بدائية جدا وبالاعتماد على الأيدي لانتشال بعض العالقين يتمكن البعض من سحب طفل وطفلة، فترتفع أصوات مبتهجة "لسة عايش"، في حين علامات الذهول ترتسم على وجه الناجين الذين لا يدركون ماذا حدث لهم.

كما تظهر صور أخرى انتشال جثثِ آخرين، يتم حملهم بوسائل بسيطة بعد توقف سيارات الإسعاف عن العمل.