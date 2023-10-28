"ماسك" يعلن توفير خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة في غزة

قال مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".

وأعلن ماسك عن هذه الخطوة في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي يملكه أيضا.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza. [ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وتملك شركة ستارلينك شبكة من الأقمار الاصطناعية توفر خدمات الإنترنت والتواصل، حتى في المناطق النائية التي لا تصل إليها إشارات شبكات الاتصالات العادية.

وسبق أن أتاح ماسك للأوكرانيين الاستفادة من خدمات الإنترنت الفضائي التي تقدمها شركته، وذلك خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، التي عطلت روسيا في فترة منها خدمات الإنترنت بمناطق أوكرانية عدة.