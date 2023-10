"ماسك" يعلن توفير خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة في غزة

قال مالك شركة "ستارلينك" للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لمجموعة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن الشركة "ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".

وأعلن ماسك عن هذه الخطوة في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي يملكه أيضا.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023