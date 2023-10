قطر تؤكد رفضها القصف العشوائي بغزة وغوتيريش يثمن جهودها بشأن الأسرى

عبرت قطرعن موقفها الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين خلال الحروب وخاصة النساء والأطفال، في حين ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقف الدوحة بشأن "الرهائن" المحتجزين في غزة.

وأوضح محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري خلال استقباله للأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة القطرية، أن ممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وبحث الطرفان آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وشدد آل ثاني على رفض قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر، وحذر من خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والأسرى في غزة.

وأكد رئيس الوزراء القطري على ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين العالقين تحت القصف.

كما طالب المسؤول القطري، بسرعة تحرك المجتمع الدولي للاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وشدد على أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

I came to Doha to express to Prime Minister @MBA_AlThani_ our full gratitude, appreciation and support for Qatar’s tireless mediation initiatives, namely for the release of the hostages kept in Gaza. pic.twitter.com/SsZS7qkG2Z

— António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2023