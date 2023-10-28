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عاجل| أردوغان: من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة
28/10/2023-|آخر تحديث: 28/10/202305:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:
- نشعر بحزن من أجل غزة وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل.
- وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة.
- لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة.
- إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية.
- أؤكد مجددا أن حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض.
- ننتقد إسرائيل لأننا لسنا مدينون لها بعكس الدول الغربية.
- من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.
- الغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعما كاملا.
- الغرب هو المسؤول الأكبر عما يجري في غزة.
- إسرائيل بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام.
- إسرائيل وأطراف أخرى تقف خلف المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.
- نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.
- ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجازر دنيئة.
- مسؤولو الغرب صاروا صما بكما لا يسمعون صرخات القتلى في غزة ومناشدات الأمين العام للأمم المتحدة.
- ما يحدث في غزة ليس قضية أهل غزة وحدهم بل قضيتنا جميعا.
- يجب ألا نكون شركاء في الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة.
- نذكر شعوب ودول المنطقة أن في التوحد قوة وفي الفرقة ضلالا.
- لا بيت يمكن اللجوء إليه في غزة كما لا يتوفر ماء ولا كهرباء ولا غذاء.
- ما حدث في غزة من روح انتصار يسجل في التاريخ.
المصدر : الجزيرة