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عاجل| أردوغان: من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة

28/10/2023-|آخر تحديث: 28/10/202305:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

  • نشعر بحزن من أجل غزة وهناك من يساوي بين حماس وإسرائيل.
  • وقفتنا اليوم تأتي للتضامن مع أشقائنا في غزة.
  • لن نكتفي بلعن المجازر التي تحدث في غزة.
  • إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية.
  • أؤكد مجددا أن حركة حماس ليست إرهابية كما يدعي البعض.
  • ننتقد إسرائيل لأننا لسنا مدينون لها بعكس الدول الغربية.
  • من كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة.
  • الغرب يدعم قتلة الأطفال في غزة دعما كاملا.
  • الغرب هو المسؤول الأكبر عما يجري في غزة.
  • إسرائيل بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام.
  • إسرائيل وأطراف أخرى تقف خلف المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق.
  • نقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.
  • ما يحدث في غزة ليس دفاعا عن النفس بل مجازر دنيئة.
  • مسؤولو الغرب صاروا صما بكما لا يسمعون صرخات القتلى في غزة ومناشدات الأمين العام للأمم المتحدة.
  • ما يحدث في غزة ليس قضية أهل غزة وحدهم بل قضيتنا جميعا.
  • يجب ألا نكون شركاء في الجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة.
  • نذكر شعوب ودول المنطقة أن في التوحد قوة وفي الفرقة ضلالا.
  • لا بيت يمكن اللجوء إليه في غزة كما لا يتوفر ماء ولا كهرباء ولا غذاء.
  • ما حدث في غزة من روح انتصار يسجل في التاريخ.
المصدر : الجزيرة