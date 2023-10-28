شاهد.. غزيون ينقلون مصابيهم على عربات خاصة بسبب انقطاع الاتصالات

أظهرت مشاهد خاصة بثتها قناة الجزيرة قيام عدد من سكان قطاع غزة بنقل مرضاهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع على عربات خاصة، بسبب توقف الاتصالات وعدم قدرتهم على التواصل مع خدمة الإسعاف والطوارئ.

وتشن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، فيما قامت سلطات الاحتلال بقطع الاتصالات بالكامل عن القطاع.

وتسبب انقطاع الاتصالات في تعذر اتصال ذوي المصابين بخدمة الإسعاف والطوارئ، في ظل سقوط عشرات الشهداء والمصابين بسبب استمرار القصف الكثيف على مناطق مختلفة من القطاع.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن طاقمها الإخباري بغزة أنهم يعيشون وضعا صعبا وخطيرا ويتعرضون لقصف مكثف بقذائف مدفعية ومن الجو، وأن المواطنين يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر، فيما لا تجرؤ سيارات الإسعاف على الخروج.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة، وأضافت "فقدنا الاتصال بزملائنا على الأرض"، كما قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف إنهم فقدوا الاتصال بزملائهم في غزة، معربة عن قلقها بشأن سلامتهم "في ليلة رعب أخرى لمليون طفل".