بالخرائط.. المناطق التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف ليل الجمعة وتصدي المقاومة

أظهر تقرير بثته الجزيرة الأماكن التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف غير المسبوق الليلة الماضية في قطاع غزة.

وبحسب الخرائط التي قدمها "صهيب العصا" فإن القصف تركز على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من قطاع غزة، وكذلك ركز بشدة على المنطقة الوسطى وهي منطقة البريج.

واتخذ القصف شكل أحزمة نارية في هذه المناطق من الجهة الغربية إلى الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، كما استهدف القصف العنيف محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

وبالنسبة للاشتباكات التي تحدثت عنها المقاومة فإن محاولة التوغل الإسرائيلية بدأت بمنطقة بيت حانون، ما يعني أن الاشتباكات وقعت.

بعمق أقل من واحد كيلومتر من الجهة الشرقية وبعمق كيلومتر واحد من الجهة الشمالية وبعمق 1.5 كيلومتر من الجهة الشمالية الشرقية.

لكن وبحسب ما تظهر الخرائط فإنه من الجهة الشمالية ولمسافة كيلومتر واحد تعتبر مناطق فارغة، وأي توغل إسرائيلي أقل من هذه المسافة لا تعتبر اليد الطولى فيه لإسرائيل، لأنها ببساطة منطقة فارغة.