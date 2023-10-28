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الناطق باسم كتائب القسام: سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف

28/10/2023-|آخر تحديث: 28/10/202306:38 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة