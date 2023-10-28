البيت الأبيض: أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها

قال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي أمس الجمعة إن الولايات المتحدة لا تحاول فرض أي قيود على إسرائيل في عملياتها العسكرية وقصفها المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف كيربي في تصريحات صحفية أن أميركا "لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل"، وأنه لن يعلق على العملية البرية الإسرائيلية الموسعة، وجدد التأكيد على أن واشنطن تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" رغم استهدافها الواضح للمدنيين.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي فيما تستمر المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة التي ارتفع عدد الشهداء فيها إلى 7326 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي.

وقال كيربي إن الرئيس الأميركي جو بايدن تلقى إحاطة روتينية من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين والاستخباراتيين بشأن "آخر التطورات في إسرائيل وغزة"، لكنه لم يعلق على فحوى الإحاطة أو على التحركات الإسرائيلية الأخيرة وما إذا كانت مقدمة لغزو بري لغزة، مكتفيا بالقول "لقد رأينا بالتأكيد إسرائيل تقوم بعمليات مختلفة على الأرض في اليومين الماضيين".

وأضاف كيربي "منذ البداية أجرينا وسنواصل إجراء محادثات معهم بشأن الطريقة التي سيفعلون بها هذا، ولم نتردد في التعبير عن مخاوفنا بشأن الضحايا في صفوف المدنيين والأضرار الجانبية والنهج الذي ربما يختارونه، ذلك ما يمكن للأصدقاء فعله، ونحن أصدقاء".