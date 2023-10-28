إسرائيل تهدم منزلا وتعتقل طفلا و6 فلسطينيين في مخيم الجلزون بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت 7 فلسطينيين -بينهم طفل- في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها "هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت منزلا واعتقلت 7 مواطنين -بينهم طفل- في مخيم الجلزون شمال رام الله، جرافات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن باجس نخلة".

وأضافت المصادر أن "العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرتهم سلطات الاحتلال قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت خلالها أحياء سكنية بكاملها وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18 ألفا و967 فلسطينيا بجراح مختلفة حسب قائمة الشهداء التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة أول أمس الخميس.