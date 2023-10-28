أكبرها بلندن وإسطنبول.. مظاهرات حاشدة دعما لغزة تجتاح مدنا عربية وغربية وإسلامية

خرجت اليوم السبت مظاهرات ومسيرات حاشدة نددت بتواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ22 على التوالي، في مدن عربية وغربية وإسلامية عدة، حيث دعا المتظاهرون لوقف العدوان المستمر على الفلسطينيين، خاصة بعد بدء جيش الاحتلال توغلا بريا "محدودا"، وقطع الاتصالات بشكل كامل عن القطاع.

وفيما يلي أبرز تلك المظاهرات:

تركيا

نظم حزب العدالة والتنمية التركي مظاهرات حاشدة في مطار "أتاتورك" بإسطنبول دعما للقضية الفلسطينية، ولتركيز الضوء على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة المظاهرة ندّد فيها بـ"المجازر" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وجدد فيها تأكيده أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست إرهابية، برغم انزعاج تل أبيب من تصريحه الأخير بهذا الخصوص، وفق تعبيره.

كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، اجتمع فيها ممثلون عن العديد من المنظمات غير الحكومية أمام السفارة الأميركية، ورفعوا أعلام فلسطين وتركيا ورددوا هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

İsrail saldırılarını protesto etmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında katıldığı “Büyük Filistin Mitingi” yoğun katılımla başladı. pic.twitter.com/qJynZAksJ7 — Halkın Portalı (@HalkinPortali) October 28, 2023

بريطانيا

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة لندن حاملين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أهالي غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.

كما نُظّمت مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وغلاسغو.

وكانت شرطة العاصمة قد حذّرت أنه من المتوقع أن يتدخل الضباط، إذا استخدم المتظاهرون كلمة "الجهاد" في الهتافات.

BREAKING: MASSIVE PRO-PALESTINE CROWDS IN LONDON pic.twitter.com/MrAd0j7zU1 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 28, 2023

فرنسا

تداولت وسائل إعلامية فرنسية وحسابات محلية مقاطع مرئية تُظهر استنفار الشرطة الفرنسية في ساحة دو شاتليه في العاصمة باريس، لمنع المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين للوصول إليها، بعد دعوات سابقة لإقامة مظاهرة تضامنية مع غزة ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر المشاهد وصول عشرات المتظاهرين إلى الساحة بالفعل للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل مراسل الجزيرة أن الجمعيات التي دعت الى تنظيم مظاهرة اليوم السبت، للمطالبة بوقف العدوان على غزة أعلنت أن القضاء لم يرخص لها بالتظاهر في باريس.

وكشفت تلك الجمعيات أنها طعنت صباح اليوم في قرار السلطات منع المظاهرة، لكن المحكمة الإدارية في باريس أيّدت قرار المنع.

ألمانيا

تظاهر المئات من الناشطين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية عصر اليوم بمدينة دورتموند، رفضا للعدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

برلين

بث ناشطون مقاطع فيديو وثقت جانبا من انطلاق مسيرة حاشدة بالعاصمة الألمانية برلين دعما لفلسطين وتنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

فنلندا

شارك عشرات الناشطين بمظاهرات لدعم الفلسطينيين اليوم في العاصمة هلسنكي، معبّرين عن رفضهم للمجازر والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

السويد

تظاهر العشرات صباح اليوم بمدينة هاسليهولم السويدية مرددين هتافات تندد بالموقف العربي الرسمي المتخاذل، ودعما للفلسطينيين ورفضا للمجازر الإسرائيلية.

البوسنة

شهدت مدينة موستار في البوسنة والهرسك مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتجمع آلاف الأشخاص في ميدان "موسالا" مرددين هتافات تظهر التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ مثل: "فلسطين حرة"، و"غزة لست وحدك". كما رفعوا أعلام فلسطين ولافتات عليها عبارات؛ مثل: "موستار مع فلسطين"، و"احموا فلسطين".

كوسوفو

نظمت رابطة "الفكر والعمل النسوي" غير الحكومية في العاصمة بريشتينا اليوم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في المسيرة نحو 100 شخص معظمهم من النساء، حيث ساروا باتجاه الساحة الرئيسة للمدينة، ورددوا هتافات منددة بالهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

نيوزيلندا

خرج المئات في مدن نيوزيلندية عدة اليوم، في مظاهرات تضامنية مع فلسطين تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وخرج عدد من سكان مدينة هاملتون تعبيرا عن تضامنهم ورفضهم للجرائم الإسرائيلية ضد غزة، من قتل الأطفال وقصف المشافي.

وفي أوكلاند، أدى بعض المتظاهرين رقصة "الهاكا" التراثية التي تعبّر عن الحرب والتحدي تضامنا مع قطاع غزة. كما تجمع المئات في مدينتي دوندون وويلينغتون تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

Wellington for Palestine pic.twitter.com/x68T9MzO0y — Bilal Masood (@BlalMasood) October 28, 2023

ماليزيا

تجمع آلاف المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لنصرة فلسطين وأهالي غزة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لإسرائيل، وحملوا لافتات تندد بقتل أطفال ونساء غزة، وتُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شكل "مصاص الدماء".

Malaysia stands with Palestine 🇵🇸 🇲🇾 pic.twitter.com/IzSWbcNyCm — Solisidtor (@Solisidtor) October 28, 2023

إندونيسيا

تظاهر عشرات الآلاف اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وللمطالبة بوقف الحرب والدفاع عن حرية الشعب الفلسطيني، وحقه في العيش بسلام على أرضه.

تغطية صحفية: "تظاهرة ضخمة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا؛ إسناداً لغزة". pic.twitter.com/eU08XHP8un — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 28, 2023

الهند

خرجت اليوم مسيرة ضخمة في ولاية كيرلا جنوبي الهند من تنظيم "حزب الرابطة الإسلامي"، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

مسيرة ضخمة فى ولاية كيرالله جنوبي الهند ضد العدوان على غزة بتنظيم من حزب الرابطة الإسلامية#غزه_تقاوم pic.twitter.com/7Qt6QUur4s — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 28, 2023

قرغيزيا

شهدت العاصمة القرغيزية بيشكيك مظاهرة داعمة لقطاع غزة ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وتجمع عشرات الأشخاص في حديقة بيشكيك لإظهار الدعم لأهالي غزة، ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للإبادة الجماعية"، و"الحرية لفلسطين"، و"اللعنة على إسرائيل".

كما رفعوا أعلام قرغيزيا وفلسطين ورددوا هتافات تعبّر عن تضامنهم مع غزة.

تونس

تظاهر المئات من التونسيين بشوارع صفاقس اليوم منددين بالمجازر الإسرائيلية على غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين السلطات المصرية بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

لبنان

خرج المئات من طلاب مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بصور اللبنانية، في مظاهرة تضامنية مع غزة تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.