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أردوغان: على إسرائيل إيقاف جنونها فورا

أردوغان يطالب إسرائيل بإيقاف هجماتها المستمرة على قطاع غزة (رويترز)
28/10/2023

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم السبت بوقف جنونها فورا ووضع حد لهجماتها المستمرة منذ 3 أسابيع على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع قطع الاحتلال الاتصالات عن غزة أمس وتكثيفه الضربات الجوية.

وقال أردوغان، عبر منصة إكس، إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.

ودعا أردوغان إلى تجمع لدعم الفلسطينيين ينظمه حزبه في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، وذلك للتأكيد على وقوفهم بجانب فلسطين ضد الاضطهاد الإسرائيلي.

وندد الرئيس التركي في الأيام الماضية بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لا سيما بعد قصف مستشفى المعمداني يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق نار.

وكان أردوغان أعلن الأربعاء الماضي تخليه عن كل خططه للسفر إلى إسرائيل، وهاجم عجز الدول الغربية عن وقف الحرب في غزة، قائلا إن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ليست إرهابية، بل مجموعة أشخاص محرِرين يحمون أرضهم، مما أثار غضب سلطات الاحتلال.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ21 على التوالي، وسط استهداف منازل مأهولة ومرافق عامة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير شوارع ومبان سكنية بكاملها.

المصدر : الجزيرة + وكالات