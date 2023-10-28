أردوغان: على إسرائيل إيقاف جنونها فورا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم السبت بوقف جنونها فورا ووضع حد لهجماتها المستمرة منذ 3 أسابيع على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع قطع الاحتلال الاتصالات عن غزة أمس وتكثيفه الضربات الجوية.

وقال أردوغان، عبر منصة إكس، إن تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء مرة أخرى زاد من الأزمة الإنسانية العميقة بالقطاع.

ودعا أردوغان إلى تجمع لدعم الفلسطينيين ينظمه حزبه في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، وذلك للتأكيد على وقوفهم بجانب فلسطين ضد الاضطهاد الإسرائيلي.

لقد ضاعفت إسرائيل ليلة أمس من وحشية هجماتها المتواصلة التي تستهدف غزة وأهلها من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة الجنون هذه، وأن توقف هذه الهجمات على الفور. أدعو جميع إخواني للمشاركة في تجمع فلسطين الكبير… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 28, 2023

وندد الرئيس التركي في الأيام الماضية بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لا سيما بعد قصف مستشفى المعمداني يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق نار.

وكان أردوغان أعلن الأربعاء الماضي تخليه عن كل خططه للسفر إلى إسرائيل، وهاجم عجز الدول الغربية عن وقف الحرب في غزة، قائلا إن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ليست إرهابية، بل مجموعة أشخاص محرِرين يحمون أرضهم، مما أثار غضب سلطات الاحتلال.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ21 على التوالي، وسط استهداف منازل مأهولة ومرافق عامة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير شوارع ومبان سكنية بكاملها.