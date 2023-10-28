أبرز تطورات اليوم الـ22 من الحرب الإسرائيلية على غزة

خلال اليوم الـ22 من عدوانه على قطاع غزة واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين برا وبحرا وجوا في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، وتحدث عن توغل بري في محاور مختلفة بالقطاع أعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي له وإفشاله.

​​​​​​​وشهدت غزة ليلة قصف هي "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تسببت بـ"تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع محاولة التوغل البري للاحتلال وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع وعزله عن العالم الخارجي.

وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7703، بينهم 3195 طفلا، وعدد المصابين إلى نحو 19 ألفا و450، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي.

وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ22 من حرب إسرائيل على قطاع غزة: