أبرز تطورات اليوم الـ22 من الحرب الإسرائيلية على غزة
مدة الفيديو 03 minutes 08 seconds
28/10/2023
خلال اليوم الـ22 من عدوانه على قطاع غزة واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين برا وبحرا وجوا في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، وتحدث عن توغل بري في محاور مختلفة بالقطاع أعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي له وإفشاله.
وشهدت غزة ليلة قصف هي "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تسببت بـ"تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع محاولة التوغل البري للاحتلال وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع وعزله عن العالم الخارجي.
وارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7703، بينهم 3195 طفلا، وعدد المصابين إلى نحو 19 ألفا و450، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة التي نشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء ردا على تشكيك واشنطن في أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ22 من حرب إسرائيل على قطاع غزة:
- كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة على الأرض.
- وزير الخارجية الإسرائيلي: عازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش.
- مراسل الجزيرة: تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
- الخارجية الأميركية: نحث مواطنينا على مغادرة لبنان نظرا للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به.
- مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس": يبدو أن هناك بداية متدحرجة للغزو البري بغزة من قبل القوات الإسرائيلية.
- الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة.
- الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية البريطاني بحثا فيه سبل خفض التصعيد.
- كيربي: شاركنا مع إسرائيل رأينا بشأن الشكل الذي تبدو عليه حرب المدن.
- سرايا القدس: مجموعاتنا المتقدمة موجودة على محاور القتال وتتصدى لقوات العدو التي تحاول التقدم باتجاه القطاع.
- وزير الخارجية الإيراني: الدعم الأميركي لإسرائيل أدى إلى تشجيعها على تشديد الهجمات على غزة والضفة.
- مراسل الجزيرة: قوات من جيش الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.
- جيش الاحتلال: دمرنا 150 هدفا تحت الأرض في شمال غزة.
- الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربة عسكرية لحزب الله.
- 25 شهيدا و35 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة.
- لافروف: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلقان كارثة طويلة الأمد.
- الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من لبنان.
- أمير قطر ورئيس إيران يستعرضان التطورات بالأراضي الفلسطينية.
- القسام تقصف تل أبيب وسرايا القدس تستهدف آليات للاحتلال.
- وزير خارجية النرويج: الوضع في غزة كارثي وخطير جدا.
- ماسك يعلن توفير خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة في غزة.
- أردوغان: ما حدث بغزة انتصار يسجل في التاريخ.
- المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: ما يجري في غزة لم يحدث مثله في التاريخ الحديث.
- أبو عبيدة: سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع وزمن انكسار الصهيونية بدأ.
- رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: أهداف الحرب تتطلب الدخول البري ولا انتصار دون دفع الثمن.
- قطر: نؤكد استمرار جهودنا للوساطة للإفراج عن الرهائن المدنيين وإنهاء الحرب.
- نتنياهو: كان هناك فشل كبير وبعد الحرب يجب على الجميع أن يعطوا إجابات.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه حرب طويلة وإما نحن أو هم.
- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: لن نتردد في التحرك لإنهاء معاناة أهلنا في غزة.
- إيكونوميست: إسرائيل تأمل أن يبقي التدريج في الحرب البرية بغزة الجبهات الأخرى هادئة.
المصدر : الجزيرة