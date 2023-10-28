أبرز تطورات اليوم الـ21 من الحرب الإسرائيلية على غزة
خلال اليوم الـ21 من حربه الشاملة على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين وارتكب مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، وسوّت طائراته مربعات سكنية بالأرض على رؤوس ساكنيها.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة انقطاع الاتصالات والإنترنت بالكامل، في حين أكدت إسرائيل توسيع عملياتها البرية الليلة وسط قصف كثيف وغير مسبوق، هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.
ورفعت المجازر الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 7326 شهيدا، بينهم 3038 طفلا و1726 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و976 مصابا، إضافة إلى نحو 1650 مفقود، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الوزارة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الطبية، إضافة الى تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.
وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ21 من حرب إسرائيل على قطاع غزة:
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة.
- مسؤول رفيع بالبنتاغون للجزيرة: حاملة الطائرات آيزنهاورستعبر مضيق هرمز وتتمركز في مياه الخليج حين وصولها.
- منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة وبالمرافق الصحية وكل شركائنا في المجال الإنساني.
- كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض.
- الخارجية الإسرائيلية: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على إسرائيل.
- المتحدث باسم البنتاغون للجزيرة: لسنا جزءا من أي عملية برية تقوم بها إسرائيل.
- وزير الخارجية الأردني: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة وستكون النتيجة كارثة إنسانية لسنوات مقبلة.
- مراسل الجزيرة: الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة.
- وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل توسع حملتها ضد حماس وأولويتنا سلامة المواطنين البريطانيين بغزة.
- انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات في غزة وقصف جوي غير مسبوق.
- حركة حماس: اتهامات الاحتلال تضليل يمهّد لقصف مستشفى الشفاء.
- الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء في غزة.
- عمدة لندن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة متجاوزا رئيس حزبه.
- مصادر للجزيرة: المفاوضات تتسارع لإنجاز صفقة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية.
- القسام تحبط إنزالا إسرائيليا على شاطئ رفح وتقصف تل أبيب.
- مظاهرات جمعة جديدة بمدن عربية وعالمية تناصر غزة.
- قيادي بحماس لصحيفة روسية: وقف إطلاق النار قبل الإفراج عن المحتجزين.
- مصادر إسرائيلية: تل أبيب مستعدة لتقديم ثمن مقابل الإفراج عن المحتجزين بغزة.
- 4 شهداء في اقتحام قوات الاحتلال جنين وقلقيلية.
- بيان أوروبي يدعو لممرات وهدن إنسانية في غزة.
- مشعل: الحرب البرية على غزة قادمة ومقبلون على مرحلة خطرة.