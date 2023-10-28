أبرز تطورات اليوم الـ21 من الحرب الإسرائيلية على غزة

خلال اليوم الـ21 من حربه الشاملة على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف المدنيين وارتكب مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، وسوّت طائراته مربعات سكنية بالأرض على رؤوس ساكنيها.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة انقطاع الاتصالات والإنترنت بالكامل، في حين أكدت إسرائيل توسيع عملياتها البرية الليلة وسط قصف كثيف وغير مسبوق، هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

ورفعت المجازر الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 7326 شهيدا، بينهم 3038 طفلا و1726 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و976 مصابا، إضافة إلى نحو 1650 مفقود، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الطبية، إضافة الى تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ21 من حرب إسرائيل على قطاع غزة: