مظاهرات جمعة جديدة بمدن عربية وعالمية تناصر غزة

تجددت المظاهرات المؤيدة لفلسطين اليوم الجمعة في دول عربية وعالمية للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان لليوم الـ21، مخّلفا آلاف الشهداء والجرحى ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية.

فقد احتشد متظاهرون اليوم في مدن عدة بالأردن، بينها العاصمة عمّان وإربد والعقبة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعما للمقاومة ورفضا لجرائم الاحتلال، وطالب بعضها بإلغاء اتفاقية السلام وفتح الحدود.

وفي الضفة الغربية المحتلة، خرجت مظاهرات في رام الله وطولكرم ونابلس تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونصرة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفق منصات فلسطينية.

مسيرة في طولكرم؛ نصرة للمقاومة وغزة. pic.twitter.com/JpCegHVcz9 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 27, 2023

وفي لبنان، شهدت مناطق، منها طرابلس ومخيم عين الحلوة وغيرها، مظاهرات تضامنا مع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما تجمع مئات المتظاهرين بمحافظة مأرب اليمنية بعد صلاة الجمعة في مظاهرات لدعم فلسطين، ورفض العدوان الإسرائيلي وارتكابه المجازر بحق المدنيين في القطاع.

وتظاهر أيضا محتجون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة سورابايا الإندونيسية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف وسط حصار خانق.

وفي نيودلهي الهندية، اعتقلت قوات الأمن ظهر اليوم الجمعة عددا من المشاركين في مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي في منطقة جانتر مانتر بالعاصمة، ونشرت منصات جانبا من تلك المظاهرة.

كما نظم ناشطون وقفة تضامنية لمناصرة غزة في العاصمة البريطاينة لندن، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وطالبت بوقف الحرب.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن زخم مؤيد لفلسطين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ21 مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.