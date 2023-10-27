مسؤول أميركي: واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بنشر قواتها قبل غزو غزة

نقلت شبكة "آي بي سي" الأميركية عن مسؤول أميركي أن واشنطن طلبت من تل أبيب السماح بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل غزوا بريا على قطاع غزة.

وأضاف المسؤول للشبكة الإخبارية أن "واشنطن أبلغت الإسرائيليين بعدم اقتناعها بوجود خطة جيدة لما يريدون القيام به في غزة".

كما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل التعامل بشكل أفضل مع قضية الأسرى والوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونفى الرئيس الأميركي جو باين، الأربعاء الماضي، طلبه من إسرائيل إرجاء هجومها البري في القطاع إلى أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عمن تحتجزهم.

وكان البيت الأبيض جدّد رفضه الهدنة، معتبرا أن إعلان وقف إطلاق نار في غزة "سيفيد حماس فقط"، داعيا إلى النظر في فترات "تعليق" للقصف لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتخصص إدارة بايدن تمويلا يبلغ 14 مليار دولار لإسرائيل خلال حربها على غزة. وتم رصد أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية واستبدال مخزون الذخائر الذي استخدمته إسرائيل في حربها حتى الآن.