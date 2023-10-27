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مسؤول أميركي: واشنطن طلبت من إسرائيل السماح بنشر قواتها قبل غزو غزة

The aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) operates in the Arabian Sea conducting maritime security operations in this U.S. Navy photo taken April 21, 2015. The Roosevelt and its escort ship the guided-missile cruiser USS Normandy (CG 60) will join seven other U.S. warships in the waters near Yemen, which is torn by civil strife as Iranian-backed Houthi rebels battle forces loyal to the U.S.-backed president. REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony N. Hilkowski/Handout THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس ثيودور روزفلت (رويترز)
27/10/2023-|آخر تحديث: 27/10/202303:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت شبكة "آي بي سي" الأميركية عن مسؤول أميركي أن واشنطن طلبت من تل أبيب السماح بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل غزوا بريا على قطاع غزة.

وأضاف المسؤول للشبكة الإخبارية أن "واشنطن أبلغت الإسرائيليين بعدم اقتناعها بوجود خطة جيدة لما يريدون القيام به في غزة".

كما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل التعامل بشكل أفضل مع قضية الأسرى والوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونفى الرئيس الأميركي جو باين، الأربعاء الماضي، طلبه من إسرائيل إرجاء هجومها البري في القطاع إلى أن تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عمن تحتجزهم.

وكان البيت الأبيض جدّد رفضه الهدنة، معتبرا أن إعلان وقف إطلاق نار في غزة "سيفيد حماس فقط"، داعيا إلى النظر في فترات "تعليق" للقصف لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتخصص إدارة بايدن تمويلا يبلغ 14 مليار دولار لإسرائيل خلال حربها على غزة. وتم رصد أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية واستبدال مخزون الذخائر الذي استخدمته إسرائيل في حربها حتى الآن.

المصدر : الجزيرة + وكالات