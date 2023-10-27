عمدة لندن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة متجاوزا رئيس حزبه

دعا عمدة لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومنع إسرائيل من انتهاك القانون الدولي، متخطيا دعوات حزب العمال الذي ينتمي إليه لتطبيق هدنة تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال خان -الذي يمثل صوتا بارزا داخل حزب العمال- في فيديو نشره عبر موقع إكس "يبدو أن الوضع الإنساني في غزة سوف يتدهور إلى الأسوأ، وهناك تصعيد عسكري كبير يلوح في الأفق، وهو ما يجب ألا يحدث".

وأكد عمدة العاصمة البريطانية أنه يضم صوته إلى الداعين لوقف إطلاق النار للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا المدنيين والسماح بوصول المساعدات العاجلة إلى المحتاجين وإتاحة الفرصة لتجنب صراع واسع في الشرق الأوسط.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن "الاختلاف الواضح" بين موقفي خان وزعيم حزب العمال كير ستارمر يلقي الضوء على الخلافات والاضطرابات المتزايدة داخل حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا بشأن موقفه من الصراع.

Thousands of innocent civilians have already been killed in Israel and Gaza. With the humanitarian crisis set to deteriorate even further, I’m calling for a ceasefire. pic.twitter.com/iOZpHTsBQC — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) October 27, 2023

وقال خان إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، واستهداف المسؤولين عما وصفه بالهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى، لكنه أضاف أنه "لا يحق لأي دولة، بما في ذلك إسرائيل، أن تنتهك القانون الدولي وتعتدي على المدنيين بهذا الشكل".

ودعا حزب العمال -الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024- إلى هدنة في غزة، مرددا دعوات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة المحافظين البريطانية.

وأعرب سياسيون من حزب العمال عن غضبهم من تصريحات أدلى بها ستارمر قالوا إنها تؤيد قطع إسرائيل الكهرباء والمياه عن قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم ستارمر لاحقا إن رئيس حزب العمال كان يقصد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الناس في غزة بحاجة إلى الحصول على المياه والكهرباء.